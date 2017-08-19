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Форвард «Браги» Фонте стал игроком «Фулхэма»

Источник:  ФК «Фулхэм»Комментарии
Форвард «Браги» Фонте стал игроком «Фулхэма»
Фото: ФК «Фулхэм»

Нападающий «Браги» Руи Фонте перешел в «Фулхэм», сообщает официальный сайт английского клуба.

27-летний португалец подписал контракт с «дачниками», рассчитанный на три года с возможностью продления еще на год.

Сумма сделки не разглашается, но по информации авторитетного сайта transfermarkt.de, португальский клуб выручил на этой продаже не менее 9 миллионов евро.

«Я очень счастлив и рад подписать контракт с «Фулхэмом», это потрясающий вызов. «Фулхэм» – это огромный клуб, а я с нетерпеньем жду своего первого матча.

Хотел бы сказать спасибо «Браге» за то, что взяли меня в семью. Я благодарен всем сотрудникам и болельщикам португальского клуба», - заявил Фонте, сразу после подписания соглашения.

В прошлом году Руи в составе «оружейников» отыграл 38 матчей, в которых забил 15 мячей, отдал 3 результативные передачи и заработал 10 желтых карточек.

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