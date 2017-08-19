Форвард «Браги» Фонте стал игроком «Фулхэма»
Нападающий «Браги» Руи Фонте перешел в «Фулхэм», сообщает
официальный сайт английского клуба.
27-летний португалец подписал контракт с «дачниками», рассчитанный
на три года с возможностью продления еще на год.
Сумма сделки не разглашается, но по информации авторитетного
сайта transfermarkt.de, португальский клуб выручил на этой продаже не менее 9
миллионов евро.
«Я очень счастлив и рад подписать контракт с «Фулхэмом», это
потрясающий вызов. «Фулхэм» – это огромный клуб, а я с нетерпеньем жду своего
первого матча.
Хотел бы сказать спасибо «Браге» за то, что взяли меня в
семью. Я благодарен всем сотрудникам и болельщикам португальского клуба», -
заявил Фонте, сразу после подписания соглашения.
В прошлом году Руи в составе «оружейников» отыграл 38 матчей, в которых забил 15 мячей, отдал 3 результативные передачи и заработал 10 желтых карточек.