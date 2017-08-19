Никлас Зюле: Гол в дебюте за «Баварию»? Приятно сотворить это на глазах тысяч болельщиков
Защитник «Баварии» Никлас Зюле рассказал о своем дебюте в
мюнхенской команде в матче против «Байера» (3:1).
«Для меня это был особенный день. Мой первый матч за
новый клуб и первый гол. Было приятно сотворить это на глазах тысяч восторженных
болельщиков.
Матч был непростой. В первом тайме у нас были хорошие моменты. Второй тайм сложился не лучшим образом. Нам не хватало свежести. У наших ворот было много моментов. Возможно, счет получился слишком крупной», - приводит слова Зюле официальный сайт «Баварии».
Матч
Голы
Зюле 9 (1:0). Толиссо 18 (2:0). Левандовски 52 (3:0 - пен.). Мехмеди 65 (3:1).
Состав
Бавария: Ульрайх, Зюле, Хуммельс (Рафинья, 62), Алаба, Толиссо, Руди, Киммих, Рибери (Коман, 77), Видаль, Левандовски, Мюллер (Роббен, 61)
Байер: Лено, Бендер С. (Драгович, 46), Венделль, Та, Хенрихс, Кор, Бэйли (Брандт, 46), Бельараби, Арангис (Кампль, 61), Мехмеди, Волланд
Предупреждения:
Видаль, 63 - Кор, 9; Арангис, 52
Судья:
Тобиас Штилер (Германия)
Место и дата
18 августа 21:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция