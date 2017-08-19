Никлас Зюле: Гол в дебюте за «Баварию»? Приятно сотворить это на глазах тысяч болельщиков

Защитник «Баварии» Никлас Зюле рассказал о своем дебюте в мюнхенской команде в матче против «Байера» (3:1).

«Для меня это был особенный день. Мой первый матч за новый клуб и первый гол. Было приятно сотворить это на глазах тысяч восторженных болельщиков.

Матч был непростой. В первом тайме у нас были хорошие моменты. Второй тайм сложился не лучшим образом. Нам не хватало свежести. У наших ворот было много моментов. Возможно, счет получился слишком крупной», - приводит слова Зюле официальный сайт «Баварии».