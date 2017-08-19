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Никлас Зюле: Гол в дебюте за «Баварию»? Приятно сотворить это на глазах тысяч болельщиков

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Защитник «Баварии» Никлас Зюле рассказал о своем дебюте в мюнхенской команде в матче против «Байера» (3:1).

«Для меня это был особенный день. Мой первый матч за новый клуб и первый гол. Было приятно сотворить это на глазах тысяч восторженных болельщиков.

Матч был непростой. В первом тайме у нас были хорошие моменты. Второй тайм сложился не лучшим образом. Нам не хватало свежести. У наших ворот было много моментов. Возможно, счет получился слишком крупной», - приводит слова Зюле официальный сайт «Баварии».

Матч

Бавария - Байер - 3:1 (2:0)

Голы

Зюле 9 (1:0). Толиссо 18 (2:0). Левандовски 52 (3:0 - пен.). Мехмеди 65 (3:1).

Состав

Бавария: Ульрайх, Зюле, Хуммельс (Рафинья, 62), Алаба, Толиссо, Руди, Киммих, Рибери (Коман, 77), Видаль, Левандовски, Мюллер (Роббен, 61)

Байер: Лено, Бендер С. (Драгович, 46), Венделль, Та, Хенрихс, Кор, Бэйли (Брандт, 46), Бельараби, Арангис (Кампль, 61), Мехмеди, Волланд

Предупреждения:

Видаль, 63 - Кор, 9; Арангис, 52

Судья:

Тобиас Штилер (Германия)

Место и дата

18 августа 21:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция

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