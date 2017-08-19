Дэвид Бекхэм подписал долгосрочное соглашение с разработчиком PES
Источник: SportGame.ProКомментарии
Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм подписал
эксклюзивное долгосрочное соглашение с компанией Konami, которая занимается разработкой
футбольного симулятора Pro Evolution Soccer
2018.
По условиям соглашения, Бекхэм появится в качестве легендарного игрока в режиме myClub в PES
2018.
«Для меня честь присоединиться к списку легенд, которые работают с Konami. С нетерпением ожидаю увидеть себя в этой фантастической игре», – заявил Бекхэм.
Ранее Konami заключила подобные соглашения с Усэйном Болтом,
Диего Марадоной и Филиппе Коутиньо.
Напомним, Pro Evolution Soccer 2018 выйдет 14 сентября для
PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, а также для PC в цифровом
магазине Steam.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически