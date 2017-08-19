Бернд Лено: Мы могли добиться большего в Мюнхене

Главный тренер «Байера» Хайко Херрлих прокомментировал поражение от «Баварии» (1:3) в матче первого тура чемпионата Германии.

Хайко Херрлих: Победа «Баварии» заслуженная Главный тренер «Байера» Хайко Херрлих прокомментировал поражение от «Баварии» (1:3) в матче первого тура чемпионата Германии.