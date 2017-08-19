Блез Матюиди: Счастлив надеть футболку «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди поделился впечатлениями от своего перехода из «Пари Сен-Жермен».

«Я очень счастлив надеть футболку «Ювентуса». Я очень сильно этим горжусь. С нетерпением жду момента, когда встречусь со своими новыми товарищами по клубу.

У «Ювентуса» есть история, велика история. «Юве» та команда, которая очень часто побеждает. Она на протяжении длительного времени завоевывает чемпионство в Италии, а также имеет европейские перспективы и амбиции, которые я разделяю.

С большим удовольствием говорю, что я часть этой семьи», – приводит слова Матюиди официальный сайт «Ювентуса».