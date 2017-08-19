Блез Матюиди: Счастлив надеть футболку «Ювентуса»
Источник: ФК «Ювентус»Комментарии
Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди поделился впечатлениями
от своего перехода из «Пари Сен-Жермен».
«Я очень счастлив надеть футболку «Ювентуса». Я очень сильно
этим горжусь. С нетерпением жду момента, когда встречусь со своими новыми
товарищами по клубу.
У «Ювентуса» есть история, велика история. «Юве» та команда,
которая очень часто побеждает. Она на протяжении длительного времени
завоевывает чемпионство в Италии, а также имеет европейские перспективы и
амбиции, которые я разделяю.
С большим удовольствием говорю, что я часть этой семьи», – приводит слова Матюиди официальный сайт «Ювентуса».
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