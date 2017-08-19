Аронян выиграл турнир в Сент-Луисе, Непомнящий – 4-й, Каспаров – 8-й
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Сент-Луисе завершился четвертый этап шахматного турнира Grand
Chess Tour, победителем которого стал армянин Левон Аронян.
В заключительный день Аронян в девяти партиях одержал четыре
победы, четырежды сыграл вничью и потерпел одно поражение, в итоговой турнирной
таблице Левон занял первое место, набрав 24,5 очка.
Второе и третье место с 21,5 очка разделили россиянин Сергей Карякин и американец Хикару Накамура. На четвертом месте расположился Ян Непомнящий, в активе которого 20 очков.
Еще один российский гроссмейстер Гарри Каспаров
занял восьмое место (16 очков).
Напомним, пятый этап турнира пройдет с 30 ноября по 11 декабря в Лондоне.
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