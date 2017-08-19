Аронян выиграл турнир в Сент-Луисе, Непомнящий – 4-й, Каспаров – 8-й

В Сент-Луисе завершился четвертый этап шахматного турнира Grand Chess Tour, победителем которого стал армянин Левон Аронян.

В заключительный день Аронян в девяти партиях одержал четыре победы, четырежды сыграл вничью и потерпел одно поражение, в итоговой турнирной таблице Левон занял первое место, набрав 24,5 очка.

Второе и третье место с 21,5 очка разделили россиянин Сергей Карякин и американец Хикару Накамура. На четвертом месте расположился Ян Непомнящий, в активе которого 20 очков.

Еще один российский гроссмейстер Гарри Каспаров занял восьмое место (16 очков).

Напомним, пятый этап турнира пройдет с 30 ноября по 11 декабря в Лондоне.