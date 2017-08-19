Феррер обыграл Тима и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати

В четвертьфинале турнира в Цинциннати испанский теннисист Давид Феррер обыграл австрийца Доминика Тима со счетом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 77 минут, за это время испанец дважды подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал один брейк-поинт из двух, в активе его соперника четыре эйса, четыре двойных и пять брейков из девяти.

В матче за выход в финал турнира Феррер встретится с победителем пары Рафаэль Надаль – Ник Кирьос.