Феррер обыграл Тима и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В четвертьфинале турнира в Цинциннати испанский теннисист
Давид Феррер обыграл австрийца Доминика Тима со счетом 6:3, 6:3.
Встреча продолжалась 77 минут, за это время испанец дважды
подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал один брейк-поинт из
двух, в активе его соперника четыре эйса, четыре двойных и пять брейков из
девяти.
В матче за выход в финал турнира Феррер встретится с
победителем пары Рафаэль Надаль – Ник Кирьос.
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