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Феррер обыграл Тима и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В четвертьфинале турнира в Цинциннати испанский теннисист Давид Феррер обыграл австрийца Доминика Тима со счетом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 77 минут, за это время испанец дважды подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал один брейк-поинт из двух, в активе его соперника четыре эйса, четыре двойных и пять брейков из девяти.

В матче за выход в финал турнира Феррер встретится с победителем пары Рафаэль Надаль – Ник Кирьос.

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