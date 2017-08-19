Алексей Лунин: Мы были сильнее и победили заслуженно
Главный тренер молодежной команды «Спартака» Алексей Лунин поделился
впечатлениями от победы над «Локомотивом» (3:1) в матче седьмого тура
первенства России.
– Сегодня мы, как и всегда, планировали играть в атакующий
футбол, – приводит слова Лунина официальный сайт «Спартака». – Быстрые атаки
принесли результат: в первом тайме мы на скорости проходили середину поля и
забили три красивых гола. К сожалению, после перерыва и мы, и соперники
продемонстрировали менее качественную игру. Сказалась погода – жара и духота.
Именно из-за них ребята подсели физически – и футбол получился не таким
быстрым, как в первом тайме.
– Сегодня к команде
присоединился Руденко...
– Саша хорошо вошел в игру. В первом тайме быстрота по большей части исходила как раз от него. При этом стремление Руденко играть вперед поддержали все партнеры.
– «Спартак» забил три
гола. Тем не менее матч получился не самым простым, согласны?
– Для нас сейчас каждая встреча получается напряженной. Но молодые футболисты прогрессируют. Даже в прошлом поединке, проигранном ЦСКА, мы, считаю, выглядели сильнее соперника. Ну а сегодня тоже были сильнее и заслуженно победили.
Матч
Спартак (мол) - Локомотив (мол) - 3:1 (0:0)
Место и дата
18 августа 17:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция