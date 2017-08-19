Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Енисей- : -Зенит-2
Футбол  Урал- : -ЦСКА
Футбол  Спартак- : -Локомотив
Футбол  Суонси- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Вольфсбург- : -Боруссия
Футбол  Рубин- : -Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алексей Лунин: Мы были сильнее и победили заслуженно

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Главный тренер молодежной команды «Спартака» Алексей Лунин поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» (3:1) в матче седьмого тура первенства России.

– Сегодня мы, как и всегда, планировали играть в атакующий футбол, – приводит слова Лунина официальный сайт «Спартака». – Быстрые атаки принесли результат: в первом тайме мы на скорости проходили середину поля и забили три красивых гола. К сожалению, после перерыва и мы, и соперники продемонстрировали менее качественную игру. Сказалась погода – жара и духота. Именно из-за них ребята подсели физически – и футбол получился не таким быстрым, как в первом тайме.

– Сегодня к команде присоединился Руденко...
– Саша хорошо вошел в игру. В первом тайме быстрота по большей части исходила как раз от него. При этом стремление Руденко играть вперед поддержали все партнеры.

– «Спартак» забил три гола. Тем не менее матч получился не самым простым, согласны?
– Для нас сейчас каждая встреча получается напряженной. Но молодые футболисты прогрессируют. Даже в прошлом поединке, проигранном ЦСКА, мы, считаю, выглядели сильнее соперника. Ну а сегодня тоже были сильнее и заслуженно победили.

Матч

Спартак (мол) - Локомотив (мол) - 3:1 (0:0)

Место и дата

18 августа 17:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Катасонов: Без самоотдачи и старания в дерби не победитьГлавный тренер молодежной команды «Локомотива» Александр Катасонов прокомментировал поражение от «Спартака» (1:3) в матче седьмого тура первенства России.Оздоев перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛОздоев перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Атлетико» готов отдать 20 миллионов евро за Луана, которым интересуется «Спартак»Мадридский «Атлетико» пытается подписать форварда «Гремио» Луана. На игрока также претендует московский «Спартак».Ринат Билялетдинов: «Локомотив» сыграет от обороны. А что плохого в автобусах?Ринат Билялетдинов: «Локомотив» сыграет от обороны. А что плохого в автобусах?Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов – о проблемах «Локомотива» и «Спартака» перед дерби, потенциале Артема Галаджана, планах СеминаСможет ли Семин вновь обыграть «Спартак» на «Открытие Арене»?Сможет ли Семин вновь обыграть «Спартак» на «Открытие Арене»?Несмотря на гостевые поражения от «Зенита» и ЦСКА, «Спартак» продолжает побеждать всех подряд на своем поле.
Футбол
«Монако» обыграл «Метц» благодаря голу Фалькао
Футбол
«Атлетико» готов отдать 20 миллионов евро за Луана, которым интересуется «Спартак»
Теннис
Макарова уступила Стивенс на турнире в Цинциннати
Футбол
Александр Пуцко: Рэпера Гнойного на трибунах не слышал, но баттл смотрел
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Алексей Лунин
Алексей Лунинвсе новости