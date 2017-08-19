Алексей Лунин: Мы были сильнее и победили заслуженно

Главный тренер молодежной команды «Спартака» Алексей Лунин поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» (3:1) в матче седьмого тура первенства России.

– Сегодня мы, как и всегда, планировали играть в атакующий футбол, – приводит слова Лунина официальный сайт «Спартака». – Быстрые атаки принесли результат: в первом тайме мы на скорости проходили середину поля и забили три красивых гола. К сожалению, после перерыва и мы, и соперники продемонстрировали менее качественную игру. Сказалась погода – жара и духота. Именно из-за них ребята подсели физически – и футбол получился не таким быстрым, как в первом тайме.

– Сегодня к команде присоединился Руденко...

– Саша хорошо вошел в игру. В первом тайме быстрота по большей части исходила как раз от него. При этом стремление Руденко играть вперед поддержали все партнеры.

– «Спартак» забил три гола. Тем не менее матч получился не самым простым, согласны?

– Для нас сейчас каждая встреча получается напряженной. Но молодые футболисты прогрессируют. Даже в прошлом поединке, проигранном ЦСКА, мы, считаю, выглядели сильнее соперника. Ну а сегодня тоже были сильнее и заслуженно победили.