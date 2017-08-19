Александр Катасонов: Без самоотдачи и старания в дерби не победить
Главный тренер молодежной команды «Локомотива» Александр
Катасонов прокомментировал поражение от «Спартака» (1:3) в матче седьмого тура
первенства России.
– Первый тайм провалили полностью, особенно в обороне, -
приводит слова Катасонова официальный сайт «Локомотива». – Защитники допускали
индивидуальные ошибки, позволяли расстреливать вратаря, чего не было в прошлых
матчах. Будем разбирать игру. Чемпионат только стартовал, команда строится,
поэтому ошибки и поражения неизбежны. Будем менять ситуацию.
Игра не понравилась в целом. В первом тайме вышли и хотели
обыграть «Спартак» на одном мастерстве, что нереально. Без самоотдачи и
старания в дерби не победить.
– В перерыве вы
провели сразу три замены.
– Мы в поиске тех, кто сможет заменить Долгова. На тренировках ребята выглядят неплохо, но во время матчей не все получается. Пока набиваем шишки, но к общему знаменателю придем. Играть будут сильнейшие, держать равнодушных на поле не собираемся.
– Что с Маргасовым?
– Тимофей получил травму по ходу первого тайма. Желаем ему скорейшего выздоровления.
– В матче со
«Спартаком» дебютировал Журин. Как вам его игра?
– Давно хотели на него посмотреть, но мешали травмы. Конечно, он получит свои шансы. Ему пора показать себя.
– Оцените игру
Миронова.
– Миронов несет большой груз ответственности, помогает и в обороне, и в атаке. Алексей показывает футбол, который соответствует молодежной команде, но ему есть куда расти.
Матч
Спартак (мол) - Локомотив (мол) - 3:1 (0:0)
Место и дата
18 августа 17:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция