Александр Катасонов: Без самоотдачи и старания в дерби не победить

Главный тренер молодежной команды «Локомотива» Александр Катасонов прокомментировал поражение от «Спартака» (1:3) в матче седьмого тура первенства России.

– Первый тайм провалили полностью, особенно в обороне, - приводит слова Катасонова официальный сайт «Локомотива». – Защитники допускали индивидуальные ошибки, позволяли расстреливать вратаря, чего не было в прошлых матчах. Будем разбирать игру. Чемпионат только стартовал, команда строится, поэтому ошибки и поражения неизбежны. Будем менять ситуацию.

Игра не понравилась в целом. В первом тайме вышли и хотели обыграть «Спартак» на одном мастерстве, что нереально. Без самоотдачи и старания в дерби не победить.

– В перерыве вы провели сразу три замены.

– Мы в поиске тех, кто сможет заменить Долгова. На тренировках ребята выглядят неплохо, но во время матчей не все получается. Пока набиваем шишки, но к общему знаменателю придем. Играть будут сильнейшие, держать равнодушных на поле не собираемся.

– Что с Маргасовым?

– Тимофей получил травму по ходу первого тайма. Желаем ему скорейшего выздоровления.

– В матче со «Спартаком» дебютировал Журин. Как вам его игра?

– Давно хотели на него посмотреть, но мешали травмы. Конечно, он получит свои шансы. Ему пора показать себя.

– Оцените игру Миронова.

– Миронов несет большой груз ответственности, помогает и в обороне, и в атаке. Алексей показывает футбол, который соответствует молодежной команде, но ему есть куда расти.