Сергей Карякин: Зол от того, что не выиграл у Каспарова
Источник: Газета.RuКомментарии
Российский шахматист Сергей Карякин поделился впечатлениями
от четвертого этапа турнира Grand Chess Tour.
– Великолепный день, идеальный результат для меня, – приводит слова Карякина «Газета.Ru». – Но вообще-то я очень зол, что не выиграл в первом туре у Каспарова. У меня была совершенно выигранная позиция, но я отставал по времени, и Гарри этим воспользовался.
Мне повезло в партиях с Наварой и Льемом. Это блиц, тут нельзя
выиграть все подряд.
Напомним, по итогам турнира россиянин и американец Хироку
Накамура с 21,5 очка разделили второе и третье место. Победителем стал армянин Левон Аронян.
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