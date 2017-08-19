Сергей Карякин: Зол от того, что не выиграл у Каспарова

Российский шахматист Сергей Карякин поделился впечатлениями от четвертого этапа турнира Grand Chess Tour.

– Великолепный день, идеальный результат для меня, – приводит слова Карякина «Газета.Ru». – Но вообще-то я очень зол, что не выиграл в первом туре у Каспарова. У меня была совершенно выигранная позиция, но я отставал по времени, и Гарри этим воспользовался.

Мне повезло в партиях с Наварой и Льемом. Это блиц, тут нельзя выиграть все подряд.

Напомним, по итогам турнира россиянин и американец Хироку Накамура с 21,5 очка разделили второе и третье место. Победителем стал армянин Левон Аронян.