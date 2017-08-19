Илья Геркус: Должны стремиться к тому, чтобы болельщик был доволен работой клуба

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о том, какие изменения произошли в клубе за год.

– За этот год вы как-то изменили структуру клуба? Она стала похожа на «Зенит»?

– Кое-что поменял. Структура стала больше похожа на футбольный клуб, – приводит слова Геркуса Lokomotiv.info. -– Структура зависит от задач, которые вы ставите. Если вы хотите коммерчески развиваться, значит, усиливаете коммерческий отдел, перед вами стоят маркетинговые задачи — развиваете, соответственно, это направление и т.д.

– А какая часть сотрудников обновилась за этот год?

– Год назад сразу ушло человек 25. Но в структуре клуба порядка 400 человек, число ушедших по сравнению с этим незначительное.

– А если взять отдел маркетинга?

– Там многое поменялось, появились новые сотрудники.

– Сейчас болельщики уже путаются, какие перестановки внутри, какой отдел чем занимается.

– Стоит ли погружаться в эти детали? Мы должны стремиться к тому, чтобы болельщик просто был доволен работой клуба в целом. Понимаю, что хочется поразбираться, поузнавать подробности – «скандалы, интриги, расследования…»

Мы же видим и знаем, что бывшие сотрудники активны в гостевых, социальных сетях... Им хочется высказать свое мнение, дать ценный или не очень совет, что-то рассказать. Поэтому становится много лишнего шума именно о внутренних историях. Болельщикам необязательно знать, кто и в каком отделе работает. Это моt мнение, допускаю, я неправ в этом вопросе.

У нас постоянно проходят какие-то мероприятия, мы участвуем в конференциях. Там, конечно, мы делимся с профессионалами детальной информацией. Как мы работаем, что умеем… Но советы со стороны не всегда на пользу.