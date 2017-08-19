Илья Геркус: Должны стремиться к тому, чтобы болельщик был доволен работой клуба
Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о том, какие
изменения произошли в клубе за год.
– За этот год вы
как-то изменили структуру клуба? Она стала похожа на «Зенит»?
– Кое-что поменял. Структура стала больше похожа на футбольный клуб, – приводит слова Геркуса Lokomotiv.info. -– Структура зависит от задач, которые вы ставите. Если вы хотите коммерчески развиваться, значит, усиливаете коммерческий отдел, перед вами стоят маркетинговые задачи — развиваете, соответственно, это направление и т.д.
– А какая часть сотрудников
обновилась за этот год?
– Год назад сразу ушло человек 25. Но в структуре клуба порядка 400 человек, число ушедших по сравнению с этим незначительное.
– А если взять отдел
маркетинга?
– Там многое поменялось, появились новые сотрудники.
– Сейчас болельщики
уже путаются, какие перестановки внутри, какой отдел чем занимается.
– Стоит ли погружаться в эти детали? Мы должны стремиться к тому, чтобы болельщик просто был доволен работой клуба в целом. Понимаю, что хочется поразбираться, поузнавать подробности – «скандалы, интриги, расследования…»
Мы же видим и знаем, что бывшие сотрудники активны в
гостевых, социальных сетях... Им хочется высказать свое мнение, дать ценный или
не очень совет, что-то рассказать. Поэтому становится много лишнего шума именно
о внутренних историях. Болельщикам необязательно знать, кто и в каком отделе
работает. Это моt
мнение, допускаю, я неправ в этом вопросе.
У нас постоянно проходят какие-то мероприятия, мы участвуем
в конференциях. Там, конечно, мы делимся с профессионалами детальной
информацией. Как мы работаем, что умеем… Но советы со стороны не всегда на
пользу.