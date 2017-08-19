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Илья Геркус: Клубу нужна молодая аудитория

Источник:  Lokomotiv.infoКомментарии

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о полученном эффекте от возвращения в команду Юрия Семина и Дмитрия Лоськова.

– Прошлый год можно охарактеризовать как «возвращение легенд». Как вы оцениваете полученный эффект, эта история что-то дала?
– Это не было осознанно. Многие говорят, что это было спланировано, - приводит слова Геркуса Lokomotiv.info. - Но расклады таковы: Семин был свободен в качестве тренера. Мы оценили его организаторские, тренерские способности. Был еще ряд кандидатов. Из них мы выбрали Юрия Павловича, это был оптимальный вариант. Исходили из того, что в хорошо знакомой обстановке он быстро пройдет адаптацию, в той ситуации это было очень важно. Возможное позитивное влияние на посещаемость, конечно, учитывалось. Мы взрослые люди и здраво оценивали ситуацию. Никто не ждал, что на стадион немедленно придет 20 тысяч. Они и не пришли, все сами это видели.

– А как возвращался Лоськов?
– Лоськову сперва я предложил работу в Академии. Но почему-то Дмитрию показалось более правильным не тренировать сразу самому. Хотя я уверен: он справился бы, и справился бы хорошо. Лоськов захотел поработать в штабе первой команды. Так он оказался в штабе и, на мой взгляд, продуктивно работает.

– Хорошо, двадцати тысяч на трибунах мы не увидели. Но ведь часть болельщиков вернулась?
– Часть вернулась на трибуны. Другая часть не вернется никогда. Многие вернулись, по всей видимости, в интернет.

– Каков портрет сегодняшнего болельщика? Кто сейчас на трибунах, кого бы клуб хотел видеть?
– Клубу нужна молодая аудитория. 14-24 года. Сейчас она чуть старше, но нам все дороги. У нас немалая часть женской аудитории. Нас это радует. Мы любим каждого. Хотелось бы, чтобы армия болельщиков пополнялась.

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