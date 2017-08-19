«Урал» – ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)

В матче седьмого тура чемпионата России по футболу «Урал» сыграет с командой ЦСКА.

Встреча пройдет на поле «СКБ-Банк Арены» в Екатеринбурге и начнется в 15:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Армейцы после шести матчей с 12-ю очками занимают четвертое место в турнирной таблице, а уральцы расположились на 10-й строчке, имея в активе на четыре очка меньше.