«Урал» – ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче седьмого тура чемпионата России по футболу «Урал»
сыграет с командой ЦСКА.
Встреча пройдет на поле «СКБ-Банк Арены» в Екатеринбурге и
начнется в 15:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Армейцы после шести матчей с 12-ю очками занимают четвертое место в турнирной таблице, а уральцы расположились на 10-й строчке, имея в активе на четыре очка меньше.
Матч
Место и дата
19 августа 15:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция
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