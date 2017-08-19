«Спартак» – «Локомотив». Начало текстовой трансляции в 17:30 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче седьмого тура чемпионата России по футболу «Спартак»
сыграет с командой «Локомотив».
Встреча пройдет на поле «Открытие Арены» в Москве и начнется
в 17:30 по местному времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Железнодорожники с 13-ю очками занимают третье место в
турнирной таблице, а красно-белые расположились на девятой строчке, имея в
активе на пять очков меньше.
Напомним, в последний раз эти команды встречались 14 июля 2017 года в рамках матча за Суперкубок России, тогда победу со счетом 2:1 одержали подопечные Массимо Карреры.
Матч
Место и дата
19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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