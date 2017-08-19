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«Спартак» – «Локомотив». Начало текстовой трансляции в 17:30 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче седьмого тура чемпионата России по футболу «Спартак» сыграет с командой «Локомотив».

Встреча пройдет на поле «Открытие Арены» в Москве и начнется в 17:30 по местному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Железнодорожники с 13-ю очками занимают третье место в турнирной таблице, а красно-белые расположились на девятой строчке, имея в активе на пять очков меньше.

Напомним, в последний раз эти команды встречались 14 июля 2017 года в рамках матча за Суперкубок России, тогда победу со счетом 2:1 одержали подопечные Массимо Карреры.

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Матч

Спартак - Локомотив

Место и дата

19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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