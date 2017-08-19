Раде Дугалич: Должны были выигрывать у «СКА-Хабаровска»
Защитник «Тосно» Раде Дугалич прокомментировал ничью в матче седьмого тура РФПЛ против «СКА-Хабаровск».
- Как оцените результат?
- Сегодня должны были обязательно выигрывать, - приводит слова Дугалича Rusfootball.Info - Но не получилось.
- Что именно не получилось?
- Сегодня нам просто не повезло.
- Со стороны кажется, что команда играет на Антона Заболотного. Уже чувствуете, что это лидер?
- Да, конечно.
Матч
Тосно - СКА-Хабаровск - 0:0
Состав
Тосно: Юрченко, Чернов, Дугалич, Дудиев, Шахов, Мухаметшин (Казаев, 61), Карницкий, Галиулин, Роша (Мирзов, 82), Мелкадзе (Марков, 75), Заболотный
СКА-Хабаровск: Довбня, Наваловский, Гришко (Калинский, 62), Пуцко, Баляйкин, Федотов (Казанков, 64), Дедечко, Димидко, Черевко, Корян (Христов, 74), Маркович
Предупреждения:
нет - Пуцко, 90
Судья:
Павел Кукуян (Россия)
Место и дата
18 августа 19:30, Петровский, Текстовая трансляция