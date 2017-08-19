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Раде Дугалич: Должны были выигрывать у «СКА-Хабаровска»

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Защитник «Тосно» Раде Дугалич прокомментировал ничью в матче седьмого тура РФПЛ против «СКА-Хабаровск».

- Как оцените результат?
- Сегодня должны были обязательно выигрывать, - приводит слова Дугалича Rusfootball.Info - Но не получилось.

- Что именно не получилось?
- Сегодня нам просто не повезло. 

- Со стороны кажется, что команда играет на Антона Заболотного. Уже чувствуете, что это лидер?
- Да, конечно. 

Матч

Тосно - СКА-Хабаровск - 0:0

Состав

Тосно: Юрченко, Чернов, Дугалич, Дудиев, Шахов, Мухаметшин (Казаев, 61), Карницкий, Галиулин, Роша (Мирзов, 82), Мелкадзе (Марков, 75), Заболотный

СКА-Хабаровск: Довбня, Наваловский, Гришко (Калинский, 62), Пуцко, Баляйкин, Федотов (Казанков, 64), Дедечко, Димидко, Черевко, Корян (Христов, 74), Маркович

Предупреждения:

нет - Пуцко, 90

Судья:

Павел Кукуян (Россия)

Место и дата

18 августа 19:30, Петровский, Текстовая трансляция

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