Раде Дугалич: Должны были выигрывать у «СКА-Хабаровска»

Защитник «Тосно» Раде Дугалич прокомментировал ничью в матче седьмого тура РФПЛ против «СКА-Хабаровск».

- Как оцените результат?

- Сегодня должны были обязательно выигрывать, - приводит слова Дугалича Rusfootball.Info - Но не получилось.

- Что именно не получилось?

- Сегодня нам просто не повезло.



- Со стороны кажется, что команда играет на Антона Заболотного. Уже чувствуете, что это лидер?

- Да, конечно.