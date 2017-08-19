Победы «Баварии», «Валенсии» и «Монако», переход Матюиди в «Ювентус» и бойкот фанатов «Краснодара». Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.

В матче седьмого тура чемпионата России «Тосно» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью.

Форвард «Зенита» Артем Дзюба уйдет из команды до конца текущего трансферного окна.

«Бавария» обыграла «Байер» в первом туре бундеслиги.

Также в рамках первого тура, но чемпионата Испании, «Валенсия» переиграла «Лас-Пальмас».

К слову, «летучие мыши» пополнили свой состав сразу двумя защитниками. Из лондонского «Арсенала» в Испанию вернулся бразилец Габриэль Паулиста. И из «Интера» в «Валенсию» перешел колумбиец Джейсон Мурильо.

Хавбек сборной Франции Блез Матюиди за 20 миллионов евро перебрался из «Пари Сен-Жермен» в «Ювентус».

Гол Радамеля Фалькао принес победу «Монако» в противостоянии с командой «Метц».

Екатерина Макарова проиграла Слоун Стивенс в третьем раунде турнира в Цинциннати. Светлана Кузнецова также оступилась в четвертьфинале американского турнира.

Хоккейный ЦСКА стал победителем Кубка мэра Москвы, переиграв в заключительном матче «Динамо».

Фанатская трибуна «Краснодара» проигнорировала первый матч Лиги Европы с «Црвеной Звездой» и требует от руководства клуба официальных извинений.

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