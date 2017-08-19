Руслан Корян: Представьте, если армянин обратится в РФПЛ по поводу переноса времени матча?

Нападающий «СКА-Хабаровск» Руслан Корян прокомментировал ничейный счет в матч седьмого тура РФПЛ против «Тосно» и посетовал на трудности акклиматизации после длительного перелета.

– У вас музыка играет в раздевалке, рады ничьей?

– У нас играет вне зависимости от результата.

– У вас Довбня любит музыку ставить...

– Да, он своего рода DJ, но мы уже думаем поменять его, так как не справляется со своими прямыми обязанностями.

– Ваше мнение об игре?

– Тяжело было с игроками «Тосно» на стандартах, они в 2 раза больше всех наших, - приводит слова Коряна Rusfootball.info - По моментам они переиграли, но мы дотерпели. Очко на выезде – положительный результат.



– Не злит, что матчи все время начинаются ночью по хабаровскому времени?

– Ребята говорят, пара человек на скамейки вообще уснула. Сейчас 5 утра. Мы приехали за 2 дня, но по мне легче приезжать вечером, а на следующий день играть. 3-й день – самый тяжелый. А пока еще организм в шоке – можно выдать.



– Может, обратиться в РФПЛ?

– Представляете, я, армянин, обращусь в РФПЛ? Что будет тогда? Я думаю, они даже не услышат меня. Это наше руководство должно решать. Если футболисты будут обращаться по этому поводу – это цирк.



– Есть силы в следующем туре обыграть «Спартак» как в прошлом году на Кубок?

– У нас достаточно времени, чтобы восстановиться. Силы будут. Дома мы не собираемся никого отпускать. Если дома не будем брать, будет очень тяжело. В ФНЛ где-то можно встать и отдохнуть, в РФПЛ же вообще нельзя выключаться из игры, тяжело физически, особенно на выезде.



– Сегодня вас на трибунах поддерживал рэпер Гнойный, знаете, кто это?

– Нет, я за рэпом не слежу. Бейсболка – это НБА, Мозгов же перешел в «Бруклин»? Я больше по кавказской музыке. Надо познакомиться, а то за рэп не в курсе.