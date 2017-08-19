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Александр Бубнов: Думаю, до зимней паузы Карреру не уволят

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Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов выразил мнение, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера сохранит свой пост до зимы.

«Думаю, Каррера как минимум доработает до зимней паузы. Если какие-то изменения будут, то только после осенней части сезона, когда прояснится положение дел в команде. Сейчас «Спартак» ждет Лига чемпионов, и там ещё больше нагрузка на команду будет. Посмотрим, как команда будет с этим справляться и где она будет находиться в турнирной таблице РФПЛ. 

Что касается функциональной подготовки игроков, то не думаю, что Каррера, готовя команду в зимнюю паузу и став с ней чемпионом, что-то изменил. Может быть, изменилось отношение футболистов. Тренер ждал и просил усиления, поскольку с тем составом, который был в прошлом году, сложно было бы выступать в Лиге чемпионов и чемпионате России, решая задачу отстоять титул и, наверное, выйти из группы в Лиге чемпионов. Прошлогодний состав эти задачи успешно решать был не в состоянии.

Об усилении было много разговоров. Нужен как минимум еще один центральный защитник высокого класса. Нужны более классные крайние защитники. Я считаю, что у команды нет плеймейкера высокого уровня — он тоже нужен. И для ротации состава и конкуренции нужен еще один забивной нападающий. Скорее всего, об этом и шел разговор Карреры с руководством», — заявил Бубнова на собственном канале в ютубе.

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