Артем Громов: Обидно за отношение болельщиков

Полузащитник луганской «Зари» « Артем Громов, в прошлом выступавший за «Крылья Советов», прокомментировал националистические выкрики в свой адрес со стороны болельщиков во Львове.

«Мне безразлично. В конце концов, невозможно же на все обращать внимание и всем нравиться. У меня такое впечатление, что это заказные упреки. Интересно, сколько у этих ультрас родных работает на стройке в России? Я уверен, таких очень много. Но им важнее проехаться по футболисту. И я вообще этого не читаю. Друзья волновались, звонили. Немного обидно. Я же хотел как можно быстрее найти команду в Украине, чтобы начать тренировки и набирать форму. Приехал во Львов, встретился с почетным президентом Дыминским. Все было хорошо.



Журналисты меня упрекали в пророссийской позиции, потому что я в соцсетях обвинял США во всех войнах в мире? Я не знаю, откуда они эти бздуры берут. Вот пишут, что пули летят. Куда они летят? Я куда-то поехал стрелять? Я просто работал, как миллионы украинцев в России», — цитирует Громова Depo.ua.