Артем Громов: Обидно за отношение болельщиков
Полузащитник луганской «Зари» « Артем Громов, в прошлом выступавший за «Крылья Советов», прокомментировал националистические выкрики в свой адрес со стороны болельщиков во Львове.
«Мне безразлично. В конце концов, невозможно же на все обращать внимание и всем
нравиться. У меня такое впечатление, что это заказные упреки. Интересно,
сколько у этих ультрас родных работает на стройке в России? Я уверен, таких
очень много. Но им важнее проехаться по футболисту. И я вообще этого не читаю.
Друзья волновались, звонили. Немного обидно. Я же хотел как можно быстрее найти
команду в Украине, чтобы начать тренировки и набирать форму. Приехал во Львов,
встретился с почетным президентом Дыминским. Все было хорошо.
Журналисты меня упрекали в пророссийской позиции, потому что я в соцсетях обвинял США во всех войнах в мире? Я не знаю, откуда они эти бздуры берут. Вот пишут, что пули летят. Куда они летят? Я куда-то поехал стрелять? Я просто работал, как миллионы украинцев в России», — цитирует Громова Depo.ua.