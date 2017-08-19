Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Енисей- : -Зенит-2
Футбол  Урал- : -ЦСКА
Футбол  Спартак- : -Локомотив
Футбол  Суонси- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Вольфсбург- : -Боруссия
Футбол  Рубин- : -Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Артем Громов: Обидно за отношение болельщиков

Комментарии

Полузащитник луганской «Зари» « Артем Громов, в прошлом выступавший за «Крылья Советов», прокомментировал националистические выкрики в свой адрес со стороны болельщиков во Львове.

«Мне безразлично. В конце концов, невозможно же на все обращать внимание и всем нравиться. У меня такое впечатление, что это заказные упреки. Интересно, сколько у этих ультрас родных работает на стройке в России? Я уверен, таких очень много. Но им важнее проехаться по футболисту. И я вообще этого не читаю. Друзья волновались, звонили. Немного обидно. Я же хотел как можно быстрее найти команду в Украине, чтобы начать тренировки и набирать форму. Приехал во Львов, встретился с почетным президентом Дыминским. Все было хорошо. 

Журналисты меня упрекали в пророссийской позиции, потому что я в соцсетях обвинял США во всех войнах в мире? Я не знаю, откуда они эти бздуры берут. Вот пишут, что пули летят. Куда они летят? Я куда-то поехал стрелять? Я просто работал, как миллионы украинцев в России», — цитирует Громова Depo.ua.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Бубнов: «Спартак» возьмет три очка у «Локомотива»Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча седьмого тура РФПЛ, в котором красно-белые на своем поле примут «Локомотив».Ринат Билялетдинов: В матче «Спартак» - «Локомотив» один забитый мяч будет за счастьеЗаслуженный тренер России Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча седьмого тура РФПЛ между московскими «Спартаком» и «Локомотивом».Александр Бубнов: Думаю, до зимней паузы Карреру не уволятБывший игрок «Спартака» Александр Бубнов выразил мнение, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера сохранит свой пост до зимы.Руслан Корян: Представьте, если армянин обратится в РФПЛ по поводу переноса времени матча?Нападающий «СКА-Хабаровск» Руслан Корян прокомментировал ничейный счет в матч седьмого тура РФПЛ против «Тосно» и посетовал на трудности акклиматизации после длительного перелета.Раде Дугалич: Должны были выигрывать у «СКА-Хабаровска»Защитник «Тосно» Раде Дугалич прокомментировал ничью в матче седьмого тура РФПЛ против «СКА-Хабаровск».
Футбол
«Валенсия» с минимальным счетом обыграла «Лас-Пальмас» на старте примеры
Футбол
Защитник «Интера» Мурильо, которым интересовался «Зенит», перешел в «Валенсию»
Футбол
«Бавария» обыграла «Байер» в стартовом матче бундеслиги
Футбол
«Монако» обыграл «Метц» благодаря голу Фалькао
все новости
Крылья Советов
Крылья Советовкалендарьстатистика
Заря
Зарякалендарьстатистика
Чемпионат Украины
Чемпионат Украинытаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости