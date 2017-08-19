Ринат Билялетдинов: В матче «Спартак» - «Локомотив» один забитый мяч будет за счастье

Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча седьмого тура РФПЛ между московскими «Спартаком» и «Локомотивом».



«Сейчас у «Локомотива» проблемы с командами, которые держат 10 человек сзади. Но не думаю, что «Спартак» будет играть подобным образом — в пять защитников, отходя всей командой назад. В матче со «Спартаком» от обороны может сыграть уже «Локомотив».



Красно-белым с нынешним составом и в нынешнем состоянии комбинировать будет тяжело. Разве что Промес может что-то придумать на передней линии, но наверняка футболисты «Локо» уделят ему особое внимание, сократят пространство и разбежаться не дадут.

Поэтому матч будет сложным для обеих команд. Его исход решат стандарты, потеря концентрации, случайные ошибки в обороне, невынужденные потери мяча. Игра будет натужная, если кто-то не забьет в первом тайме, вынуждая соперника раскрываться. А так один забитый мяч будет за счастье», — цитируют Билялетдинова «Известия».