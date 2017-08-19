Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Енисей- : -Зенит-2
Футбол  Урал- : -ЦСКА
Футбол  Спартак- : -Локомотив
Футбол  Суонси- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Вольфсбург- : -Боруссия
Футбол  Рубин- : -Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ринат Билялетдинов: В матче «Спартак» - «Локомотив» один забитый мяч будет за счастье

Источник:  ИзвестияКомментарии

Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча седьмого тура РФПЛ между московскими «Спартаком» и «Локомотивом».

«Сейчас у «Локомотива» проблемы с командами, которые держат 10 человек сзади. Но не думаю, что «Спартак» будет играть подобным образом — в пять защитников, отходя всей командой назад. В матче со «Спартаком» от обороны может сыграть уже «Локомотив». 

Красно-белым с нынешним составом и в нынешнем состоянии комбинировать будет тяжело. Разве что Промес может что-то придумать на передней линии, но наверняка футболисты «Локо» уделят ему особое внимание, сократят пространство и разбежаться не дадут.

Поэтому матч будет сложным для обеих команд. Его исход решат стандарты, потеря концентрации, случайные ошибки в обороне, невынужденные потери мяча. Игра будет натужная, если кто-то не забьет в первом тайме, вынуждая соперника раскрываться. А так один забитый мяч будет за счастье», — цитируют Билялетдинова «Известия».

Матч

Спартак - Локомотив

Место и дата

19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Артем Громов: Обидно за отношение болельщиковПолузащитник луганской «Зари» « Артем Громов, в прошлом выступавший за «Крылья Советов», прокомментировал националистические выкрики в свой адрес со стороны болельщиков во Львове.Александр Бубнов: Думаю, до зимней паузы Карреру не уволятБывший игрок «Спартака» Александр Бубнов выразил мнение, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера сохранит свой пост до зимы.Руслан Корян: Представьте, если армянин обратится в РФПЛ по поводу переноса времени матча?Нападающий «СКА-Хабаровск» Руслан Корян прокомментировал ничейный счет в матч седьмого тура РФПЛ против «Тосно» и посетовал на трудности акклиматизации после длительного перелета.Раде Дугалич: Должны были выигрывать у «СКА-Хабаровска»Защитник «Тосно» Раде Дугалич прокомментировал ничью в матче седьмого тура РФПЛ против «СКА-Хабаровск».«Спартак» – «Локомотив». Начало текстовой трансляции в 17:30 (мск)В матче седьмого тура чемпионата России по футболу «Спартак» сыграет с командой «Локомотив».
Футбол
«Валенсия» с минимальным счетом обыграла «Лас-Пальмас» на старте примеры
Футбол
Защитник «Интера» Мурильо, которым интересовался «Зенит», перешел в «Валенсию»
Футбол
«Бавария» обыграла «Байер» в стартовом матче бундеслиги
Футбол
«Монако» обыграл «Метц» благодаря голу Фалькао
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Ринат Билялетдинов
Ринат Билялетдиноввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости