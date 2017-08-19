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Илие Чебану: Мое вино регулярно употребляет Касаев

Источник:  «Молдавский футбол»Комментарии

Вратарь саранской «Мордовии» и сборной Молдавии Илие Чебану рассказал о том, как привозил молдавский алкоголь в Россию.

«В «Рубине» никто не пил, когда я там играл. В Томске играл Смирнов, про которого ходили такие истории, но при мне он как раз завязал. Вообще все мои партнеры были более-менее профессионалами. Геев тоже среди них не было. Я играл в таких регионах, что там такое невозможно. Самый известный игрок, которому я наливал молдавское вино? Последнее вино, кажется, передал Дмитрию Сычеву. Алан Касаев пьет регулярно. Да все пьют мое вино. Я столько вина уже провез, что меня могут арестовать или попросить пошлину заплатить. У Семина в почете молдавский коньяк. Мартинс пил вино, но у меня тогда не было молдавского. Недавно Ринат Билялетдинов тоже поблагодарил за то, что я ему оставил молдавское Мерло. 

Как-то сделал подарок другу, который дружит со многими футболистами и спортсменами. В Москве полностью обеспечил свадьбу молдавским алкоголем: шампанское, белое и красное вино, коньяк. Это был мой подарок ему и его жене. На этой свадьбе присутствовали Комбаров, Глушаков, Билялетдинов, Сабитов, также были хоккеисты. Все отметили качество алкогольной продукции, но только хоккеисты сказали, что после этого не могли два дня в себя прийти. Оказалось, что они из больших пивных бокалов пили вино. Видимо, просто перепили. Сказали мне: «Все, мы с тобой больше не дружим, молдовашка», — цитирует Чебану «Молдавский футбол».

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