Александр Бубнов: «Спартак» возьмет три очка у «Локомотива»

Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча седьмого тура РФПЛ, в котором красно-белые на своем поле примут «Локомотив».

«Дерби станет испытанием для обеих команд. У «Локомотива» сейчас нет нападающего, проблемы с атакой налицо, но подопечные Юрия Семина умеют грамотно закрываться. И все же, на мой взгляд, «Спартак» возьмет три очка.

Турнирная ситуация красно-белых слишком неприглядная, чтобы еще ухудшать, а на своем поле они, безусловно, выложатся на сто процентов. Прогноз — 2:1», — приводит слова Бубнова Sportbox.