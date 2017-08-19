Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Енисей- : -Зенит-2
Футбол  Урал- : -ЦСКА
Футбол  Спартак- : -Локомотив
Футбол  Суонси- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Вольфсбург- : -Боруссия
Футбол  Рубин- : -Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Бубнов: «Спартак» возьмет три очка у «Локомотива»

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча седьмого тура РФПЛ, в котором красно-белые на своем поле примут «Локомотив».

«Дерби станет испытанием для обеих команд. У «Локомотива» сейчас нет нападающего, проблемы с атакой налицо, но подопечные Юрия Семина умеют грамотно закрываться. И все же, на мой взгляд, «Спартак» возьмет три очка.

Турнирная ситуация красно-белых слишком неприглядная, чтобы еще ухудшать, а на своем поле они, безусловно, выложатся на сто процентов. Прогноз — 2:1», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Матч

Спартак - Локомотив

Место и дата

19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Стогниенко: Хватит оценивать «Спартак» по прошлому сезонуВладимир Стогниенко: Хватит оценивать «Спартак» по прошлому сезонуКорреспондент «Советского спорта» в преддверии столичного дерби пообщался с российским комментатором Владимиром Стогниенко.Сергей Фурсенко: Игроки «Зенита» пребывают в отличном настроенииПрезидент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что команда находится в отличном настроении перед матчем седьмого тура РФПЛ против «Амкара».Илья Геркус: «Локомотив» – суперклубов, только не в контексте финансовПрезидент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о современном трансферном рынке.Евгений Ловчев: «Спартак» фаворит в столичном дерби с «Локомотивом»Евгений Ловчев: «Спартак» фаворит в столичном дерби с «Локомотивом»Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев назвал плюсы и минусы соперников накануне матча «Спартак» - «Локомотив».Ринат Билялетдинов: В матче «Спартак» - «Локомотив» один забитый мяч будет за счастьеЗаслуженный тренер России Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча седьмого тура РФПЛ между московскими «Спартаком» и «Локомотивом».
Футбол
«Валенсия» с минимальным счетом обыграла «Лас-Пальмас» на старте примеры
Футбол
Защитник «Интера» Мурильо, которым интересовался «Зенит», перешел в «Валенсию»
Футбол
«Бавария» обыграла «Байер» в стартовом матче бундеслиги
Футбол
«Монако» обыграл «Метц» благодаря голу Фалькао
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Александр Бубнов
Александр Бубноввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости