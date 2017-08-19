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Станислав Ильницкий: С переездом из «Химок» проблем не будет

Источник:  БК «Локомотив-Кубань»Комментарии

Форвард «Локомотива-Кубань» Станислав Ильницкий прокомментировал переход в стан краснодарского клуба из подмосковных «Химок».

«Прошедший сезон был очень интересный. У меня был опыт полноценной работы с тренером Душко Ивановичем. Были перепады как в игре команды, так и в моем игровом времени. Главный успех, я считаю, состоит в том, что мы выполнили задачу выхода в Евролигу. Не люблю говорить о своем личном прогрессе, просто стараюсь отработать каждую минуту, которую доверяет мне тренер.

К переезду готов. В Химках, конечно, уже все как родное, но жизнь спортсмена тем и интересна, что ты не сидишь на одном месте. Тем более Краснодар — большой, яркий и теплый город. Думаю, с переездом проблем не будет. Краснодарских болельщиков вся Лига знает. Помню и теплый прием сборной и когда с «Химками» приезжали. Атмосфера в зале чувствуется и на площадке. Очень приятно, когда люди ходят на игры и поддерживают. Надеюсь, что их будет с каждой игрой все больше и больше», — цитирует Ильницкого официальный сайт «Локомотива-Кубань».

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