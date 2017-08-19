Александр Захаров: В СМИ освещают один футбол

Форвард «Нижнего Новгорода» Александр Захаров мнением о проблемах развития российского баскетбола.

«Проблема российского баскетбола, которая мешает догнать США, мне кажется, в вышестоящих лицах. Наверное, мало людей, которые имеют влияние и заинтересованы.

У нас везде в массах, в СМИ один футбол. Футбольные «Спартак», ЦСКА и «Зенит» играют — все сразу идут смотреть футбол. Никто не говорит, к примеру, сегодня баскетбольная сборная России играет с Германией, пойдем смотреть. Нет такого, надо больше работать с рекламой», — приводит слова Захарова официальный сайт «Нижнего Новгорода».