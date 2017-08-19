Стефан Маркович: Мне нравится жизнь в России

Защитник «Химок» Стефан Маркович поделился ощущениями от пребывания в подмосковной команде.

«Очень рад, что стал частью «Химок». В этом сезоне мы примем участие в Евролиге, а в Лиге ВТБ у меня уже есть прошлогодний опыт выступления. Думаю, многие помнят, как «Химки» и «Зенит» боролись за путевку в Евролигу, и в итоге все решилось в пятой игре. Однако это все в прошлом, и я не хочу рассуждать о том, что было.

Я сосредоточен на подготовке к предстоящему сезону. У нас отличная команда, и мне приятно будет поработать с тренерским штабом и новыми одноклубниками. Продолжаю карьеру в России, и мне очень понравилась жизнь в вашей стране — это отличное место», — приводит слова Марковича официальный сайт клуба.