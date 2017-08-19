Андрей Коваленко: Профсоюз должен усилить информирование хоккеистов

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко подвел итоги трехнедельной рабочей поездки по городам клубов лиги.



«Получили массу полезной информации, были и замечания. В частности, убедились в том, что профсоюз обязан усилить информирование наших хоккеистов. С этой целью договорились с администраторами закрытых групп клубов в социальных сетях о рассылке отчета профсоюза о своей профессиональной деятельности за последние три сезона. В этом отчете огромное количество цифр — на несколько страниц текста. Первыми в тестовом режиме его получат «ХК Сочи», «Северсталь», «Лада», «СКА-Нева», СКА.



В отчете профсоюза не одна и не две страницы, постепенно мы его разошлем по всем клубам КХЛ, ВХЛ и МХЛ. Надеюсь, что с активной помощью игроков мы увеличим эффективность нашей общей работы. Именно к такому выводу пришли по итогам трехнедельной поездки по клубам. Впрочем, наше турне еще продолжается — впереди Москва и Уфа», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.