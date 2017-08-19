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Сергей Базаревич: На результат повлияло «домашнее» судейство

Источник:  Официальный сайт РФБКомментарии

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич  прокомментировал поражение в товарищеском матче со сборной Германии.

«Мне кажется, мы сегодня лучше играли, чем против сборной Израиля. Нужно будет, конечно, посмотреть видео и проанализировать, но сейчас такое ощущение, что команда свои шансы не реализовала. Мы немного получили урок «домашнего» судейства, хотя оно и не было вопиющим. Опять же без видео есть ощущение, что сопернику разрешили агрессивно играть, и это повлияло на нашу реализацию. Но все равно мы в концовке могли выиграть, надо было только из-под кольца забить.

Сейчас это неважно. У нашей сборной, в принципе, был контроль над игрой до начала четвертого периода. Шредер нас несколько раз обыграл, мы слишком положились на «смену» в защите. На своем щите дали забрать всего шесть подборов, но сборная Германии набрала после них очки. И потерь у нас тоже, в принципе, нормальное количество. Однако получилось, что соперники все их очень удачно реализовали», – цитирует Базаревича официальный сайт РФБ.

Напомним, сборная России уступила команде Германии со счетом 76:79.

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