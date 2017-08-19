Илья Геркус: «Локомотив» – суперклубов, только не в контексте финансов

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о современном трансферном рынке.

«Трансферные процессы сродни игре в покер. Игрок — это молодой человек в трусах и футболке. Установить его стоимость довольно сложно, так как существует набор спекулятивных оценок. Продавцы могут озвучить стоимость, например, семь млн. А покупатель может либо сразу принять и начать о семи разговаривать, либо заявить, что этот игрок стоит полмиллиона. Они обменялись мнениями и ждут — у кого первого нервы не выдержат. Параллельно начинают узнавать: кто реально игроком интересуется, подробности его контракта, два или один год у него остается, нравится там ему или не нравится. А вот кто-то слышал, что жена недовольна. Постепенно вырисовывается целая картина, покупатель понимает, в какой степени другая сторона заинтересована в продаже.

Это длинная, сложная, переговорная игра. В ней мы должны делать, что называется, покерфейс. И когда нам позарез нужен игрок на какую-то позицию, покерфейс немного исчезает. Когда вся общественность настаивает — вам, ребята, без игрока на этой позиции никак не обойтись, — нам приходится очень тяжело. Очень. На этом все спекулируют. Все начинают так блефовать с нами, что нам очень тяжко. Спасибо всем участникам процесса, «помогли» замечательно.

Крутые сделки проводятся в самом конце трансферного окна. И еще раз: мы суперклуб идеологически, но с финансовой точки зрения мы не суперклуб. Мы ищем игроков не на полочке, где они лежат с ценником от 10 млн и выше, а на другой, где игроки подешевле. Допустим, в теории игрок стоит семь, но сезон пропустил. Цена упала, игрок сам заинтересован ярко выступить, и у него есть потенциал развития. Это наш парень», — цитирует Геркуса lokomotiv.info.