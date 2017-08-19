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Сергей Фурсенко: Игроки «Зенита» пребывают в отличном настроении

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что команда находится в отличном настроении перед матчем седьмого тура РФПЛ против «Амкара».

«Команда и Роберто Манчини в отличном настроении. Мы думаем о следующем матче. Что касается «Утрехта», вы знаете, у меня есть вера в выход в групповой этап, она непоколебима. Футбол есть футбол. Мы будем двигаться вперед, для этого у нас все возможности есть.

Я вас уверяю, что на матч с голландцами уже во вторник будут все билеты проданы. Для нас поддержка болельщиков является основополагающей. Будем все вместе завоевывать победу над «Утрехтом», - цитирует Фурсенко «Р-Спорт».

Матч

Амкар - Зенит

Место и дата

20 августа 15:00, Звезда, Текстовая трансляция

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