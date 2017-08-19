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Михаил Мамиашвили: На чемпионате мира россиян ожидает сильная конкуренция

Источник:  ТАССКомментарии

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили поделился ожиданиями от чемпионата мира по вольной борьбе во Франции.

«Состав определили с учетом побед борцов внутри страны, мало того, для каждого из них были предложены международные соревнования, плюс была проведена учебно-тренировочная работа, было определено их состояние.

Если все пункты совпали и борцов включили в состав, то каждый из них обязан бороться за медаль, потенциал у каждого спортсмена большой. Это первый чемпионат мира после Олимпийских игр в Рио, он всегда самый сложный. Идет смотр того, что есть в наличии с прицелом на трехлетнюю перспективу отбора в сборную к следующей Олимпиаде.

Конкуренция, конечно, жесточайшая, сегодня в призы попадают страны, которых десять лет назад не было на борцовской карте. Всем понятно, что борьба - медалеемкий вид спорта, 18 комплектов наград, при этом данный вид спорта один из самых малозатратных. Конечно, многие страны начали финансировать борьбу, а некоторые прибегают к натурализации спортсменов. Здесь достаточно просчитать учебно-тренировочную логистику на опыте ведущих стран, все копируется и вкладывается в спортсмена, который через несколько лет становится конкурентноспособным, самое главное, чтобы у спортсмена был голод к победам, самореализации и, конечно, здоровье», - цитирует ТАСС Мамиашвили.

Чемпионат мира по вольной борьбе пройдет в Париже с 21 по 26 августа.

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