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Артем Воронин: Кубок мэра позволит «Спартаку» лучше подготовиться к сезону

Источник:  ТАССКомментарии

Нападающий «Спартака» Артем Воронин после победы над «Витязем» со счетом 2:1 выразил мнение, что участие красно-белых  в Кубке мэра позволит команде лучше подготовиться к сезону КХЛ.

«Хороший гол забили, отработанная комбинация. Хорошо, что удалось выиграть два матча, но настроения это не поднимает. Проиграли ЦСКА, хотя тогда играли лучше, чем против «Витязя».

Сегодня бала ватная игра, тяжело было восстановиться. Но мы должны быть к этому готовы, нам предстоит пять выездных встреч в начале чемпионата, поэтому нас обязывает ситуация. Хорошо, что был такой график на турнире, будем готовиться к выездным играм в регулярном чемпионате. Уверен, что где-то сил не хватит, поэтому придется играть строго по заданию», - цитирует Воронина ТАСС.

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