Павел Колобков: Ряд сборных России проведут в Южной Корее подготовку к ОИ-2018
Источник: ТАССКомментарии
Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, чтояд российских
сборных планируют провести в Южной Корее заключительный этап подготовки к
зимним Олимпийским играм 2018.
«Наши спортсмены и тренеры высоко оценили спортивную инфраструктуру Пхенчхана и организацию корейской стороной соревнований. Ряд российских сборных планируют провести заключительный этап подготовки к Олимпиаде в Южной Корее», - цитирует Колобкова ТАСС.
Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.
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