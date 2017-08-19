Павел Колобков: Ряд сборных России проведут в Южной Корее подготовку к ОИ-2018

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, чтояд российских сборных планируют провести в Южной Корее заключительный этап подготовки к зимним Олимпийским играм 2018.



«Наши спортсмены и тренеры высоко оценили спортивную инфраструктуру Пхенчхана и организацию корейской стороной соревнований. Ряд российских сборных планируют провести заключительный этап подготовки к Олимпиаде в Южной Корее», - цитирует Колобкова ТАСС.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.