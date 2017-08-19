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Юрий Семин: «Локомотиву» будет не хватать Ари

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча седьмого тура РФПЛ против «Спартака». 

«У меня ожидание хорошей игры, чтобы нашим болельщикам, которых будет много, понравился матч и были полные трибуны. Это будет тяжелая игра.

Нам всегда не хватает на поле Ари, потому что он очень хороший нападающий. В целом с составом я уже определился, но посмотрим еще на одной тренировке», - цитирует Семина ТАСС.

Матч

Спартак - Локомотив

Место и дата

19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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