Юрий Семин: «Локомотиву» будет не хватать Ари

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча седьмого тура РФПЛ против «Спартака».

«У меня ожидание хорошей игры, чтобы нашим болельщикам, которых будет много, понравился матч и были полные трибуны. Это будет тяжелая игра.

Нам всегда не хватает на поле Ари, потому что он очень хороший нападающий. В целом с составом я уже определился, но посмотрим еще на одной тренировке», - цитирует Семина ТАСС.