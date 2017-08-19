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Жозе Моуринью: Я верю в Марсьяля. Он прибавит по ходу сезона

Источник:  ФК «Манчестер Юнайтед»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассчитывает на форварда Антони Марсьяля по ходу текущего сезона.

- Я верю в Антони. Журналисты часто писали, что я хочу купить вингера, но я, скорее, искал игрока, который не был бы чистым вингером, потому что в команде уже достаточно игроков такого амплуа.

Если брать только игру в атаке, то Марсьяль очень хорош. Он один из тех игроков, которые, как мне кажется, в этом сезоне будут играть лучше, чем в предыдущем. Я смотрю на некоторых моих игроков и прихожу к выводу, что некоторые из них станут лучше. Антони - один из них, - цитирует Моуринью официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Антони Марсьяль перешел в «МЮ» из «Монако» летом 2015 года.


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