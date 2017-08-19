«Спартак» и «Локомотив» определились с комплектами формы на игру
Источник: ФК «Спартак»Комментарии
Московские «Спартак» и «Локомотив» определились с комплектами игровой формы на очный матч седьмого тура РФПЛ.
На матч #СпартакЛокомотив наши парни выйдут в красном! pic.twitter.com/DUvmbxpJCy— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 19 августа 2017 г.
Встречу обслужит бригада арбитров по главе с Алексеем Еськовым, помогать которому будут лайнсмены Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко.
Матч
Место и дата
19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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