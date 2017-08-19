«Спартак» и «Локомотив» определились с комплектами формы на игру

Московские «Спартак» и «Локомотив» определились с комплектами игровой формы на очный матч седьмого тура РФПЛ.

Встречу обслужит бригада арбитров по главе с Алексеем Еськовым, помогать которому будут лайнсмены Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко.