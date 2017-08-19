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Джуниор дос Сантос попался на допинге

Источник:  UFC.comКомментарии

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе бразилец Джуниор дос Сантос отстранен от боя, который должен был состояться на турнире UFC 215 из-за нарушения антидопинговых правил.

Антидопинговое агентство США (USADA) проинформировало UFC о возможном нарушении дос Сантосом антидопинговых правил организации, которое было выявлено после взятия у бразильского бойца допинг-пробы во внесоревновательный период 10 августа 2017 года.

Дос Сантос снят с боя в связи с этим, UFC пытается найти ему замену на поединок против француза Франсиса Нганну.

Сообщается также, что UFC пока не будет вводить санкции против спортсмена и инициирует судебный процесс. Дело будет рассматривать USADA и независимый администратор UFC по антидопинговой политике.





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