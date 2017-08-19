Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Енисей- : -Зенит-2
Футбол  Урал- : -ЦСКА
Футбол  Спартак- : -Локомотив
Футбол  Суонси- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Вольфсбург- : -Боруссия
Футбол  Рубин- : -Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Андриевский: К старту КХЛ «Адмирал» будет готовым на 100%

Источник:  ХК «Адмирал»Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (2:3) на Кубке Республики Башкортостан.

«Не получилось, как и на протяжении всего турнира, провести ровно всю игру. В каждой встрече по периоду мы выпадали, не было постоянства. Это немного настораживает. Побеждать хочется всегда. Конечно, осадок остается, когда ты терпишь поражения, но на данном этапе, особенно сегодня, в заключительной игре, нам было более важно, чтобы все были здоровыми, никто не получил травму, плюс смотрели на содержание игры и тактические задумки. В итоге, слава богу, травмированных нет, все здоровы. Скоро решим, кто из тех ребят, что находились на просмотре, останутся в команде.

За время предсезонной подготовки мы провели 10 игр, теперь уже сезон покажет, насколько мы готовы. Считаю, к чемпионату подойдем во всеоружии», — цитирует Андриевского официальный сайт «Адмирала»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Павел Зубов: Такими мастерами, как Энлунд, не разбрасываютсяГлавный тренер «Сибири» Павел Зубов прокомментировал переход в команду нападающего Йонаса Энлунда.Артем Воронин: Кубок мэра позволит «Спартаку» лучше подготовиться к сезонуНападающий «Спартака» Артем Воронин после победы над «Витязем» со счетом 2:1 выразил мнение, что участие красно-белых в Кубке мэра позволит команде лучше подготовиться к сезону КХЛ.Марков – великий. Чем он поможет «Ак Барсу»? Топ-30 игроков КХЛ (часть II)Марков – великий. Чем он поможет «Ак Барсу»? Топ-30 игроков КХЛ (часть II)Перед стартом сезона КХЛ отдел хоккея «Советского спорта» составил список 30 лучших игроков нашей лиги.Андрей Коваленко: Профсоюз должен усилить информирование хоккеистовГлава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко подвел итоги трехнедельной рабочей поездки по городам клубов лиги.СКА подписал контракт с Чудиновым на новых условияхЗащитник СКА Максим Чудинов подписал двусторонний контракт с армейским клубом на новых условиях, сообщает официальный сайт КХЛ.
Футбол
Ринат Билялетдинов: В матче «Спартак» - «Локомотив» один забитый мяч будет за счастье
Футбол
Илья Геркус: Клубу нужна молодая аудитория
Шахматы
Аронян выиграл турнир в Сент-Луисе, Непомнящий – 4-й, Каспаров – 8-й
Футбол
Блез Матюиди: Счастлив надеть футболку «Ювентуса»
все новости
Адмирал
Адмиралкалендарьстатистика
Александр Андриевский
Александр Андриевскийвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости