Павел Зубов: Такими мастерами, как Энлунд, не разбрасываются

Главный тренер «Сибири» Павел Зубов прокомментировал переход в команду нападающего Йонаса Энлунда.

«Говорят, Энлунд сам нашел нас и попросился обратно? Было такое. Мы посмотрели, протестировали его на льду и остались довольны. Энлунд – универсал, может играть в меньшинстве, большинстве, в центре и с краю. Такими игроками не разбрасываются. У него было не много игровой практики в прошлом году. Но по своим взглядам на хоккей, по отношению к работе он нам подходит. Работяга, игрок, который может создать и реализовать момент.

Безусловно, ему поможет, что он много времени провел в «Сибири». Он сразу сказал, что вернулся домой. Думаю, когда услышит наших болельщиков, получит дополнительную порцию адреналина», — цитирует Зубова официальный сайт КХЛ.