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Коммерческий директор «Спартака»: Продажа абонементов была чемпионской

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Коммерческий директор ФК «Спартак» Александр Атаманенко прокомментировал продажи абонементов на «Открытие».

«Можно с полной уверенностью сказать, что абонементная кампания сезона-2017/18 была чемпионской. Результаты продаж впечатляют. Если сравнивать с предыдущим сезоном, то они по количеству выросли на 47%. Общее количество реализованных абонементов по всем каналам продаж: розничные, в ложах, корпоративные — 23 529. Завоевание спартаковцами трофея в минувшем чемпионате России во многом стало возможным потому, что наши болельщики горячо поддерживали команду во всех матчах. Надеюсь, что в нынешнем сезоне их поддержка будет такой же искренней и эмоциональной. Еще раз поздравляю всех с долгожданным чемпионством и благодарю поклонников красно-белых за то, что предпочли сейчас посещать игры не по билетам, а по абонементам. Клуб в знак признательности нашим преданным болельщикам за оказанную в прошедшем чемпионате поддержку решил заморозить цены на абонементы на сезон-2017/18. Таким образом, цены на все категории абонементов не изменились, они остались на уровне предыдущего сезона. 

Абонементы многих категорий были распроданы полностью. К примеру, до начала сезона мы планировали зарезервировать четыре ложи для продажи поматчево. Но спрос на них был столь велик, что в итоге для этих целей была оставлена лишь одна ложа. Остальные выкуплены на сезон и более. Кроме того, отлично продавались премиум-абонементы — Platinum, Gold, Silver, а также большинство ценовых зон категории «стандарт». К слову, хотелось бы попросить болельщиков, которые приобрели абонементы, но по каким-то причинам еще не забрали их, сделать это как можно скорее. Напоминаем, что в матчевые дни выдача абонементов не производится. 

Есть ли возможность приобрести абонемент тем, кто по каким-то причинам не успел это сделать? Да. Несмотря на то что кампания завершилась, такая возможность у них есть. Мы учитываем, что во время периодов продаж многие болельщики находились в летних отпусках, отсутствовали в городе и поэтому, возможно, упустили свой шанс купить абонемент. Теперь вы можете приобрести его в индивидуальном порядке только в кассе за полную стоимость», — цитирует Атаманенко  официальный сайт «Спартака».

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