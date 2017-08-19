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Левон Аронян: Мне удалось доказать свою силу в рапиде и блице

Источник:  Газета.RuКомментарии

Армянский гроссмейстер Левон Аронян прокомментировал свою победу на турнире по быстрым шахматам и блицу, который завершился в Сент-Луисе. 

- Если кто-то думал, что я не столь силен в двух этих разновидностях шахмат, то мне удалось опровергнуть данную точку зрения. Начал день я ужасно, имел совершенно проигранную позицию в третьей партии, но повезло: вьетнамец Ле Куанг Льем не справился со временем.

Это открыло второе дыхание, появилась какая-то уверенность, что даже при плохой игре я все равно могу остаться первым, - цитирует Ароняна «Газета.ру».

Второе и третье места на турнире поделили россиянин Сергей Карякин и американец Хикару Накамура (по 21,5 очка). Они отстали от Ароняна на три балла.


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