Левон Аронян: Мне удалось доказать свою силу в рапиде и блице

Армянский гроссмейстер Левон Аронян прокомментировал свою победу на турнире по быстрым шахматам и блицу, который завершился в Сент-Луисе.

- Если кто-то думал, что я не столь силен в двух этих разновидностях шахмат, то мне удалось опровергнуть данную точку зрения. Начал день я ужасно, имел совершенно проигранную позицию в третьей партии, но повезло: вьетнамец Ле Куанг Льем не справился со временем.

Это открыло второе дыхание, появилась какая-то уверенность, что даже при плохой игре я все равно могу остаться первым, - цитирует Ароняна «Газета.ру».

Congratulations to Levon Aronian for winning the St. Louis Rapid and Blitz!!#STLRapidBlitz #grandchesstour pic.twitter.com/u7mIbeqocu