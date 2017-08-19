Президент «Баварии»: Если «Барселона» стоит за действиями Дембеле, то я не уважаю этот клуб

Президент «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал забастовку нападающего дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле, который отказался проводить тренировки с командой.

«Будь сейчас Дембеле игроком «Баварии», то его бы уже оштрафовали на месячную зарплату. За каждый пропуск тренировки каждый штраф бы составил 100 000 евро.

Если за всем этим стоит «Барселона», то это низко, я больше не буду уважать каталонский клуб.

Если «Барселона» заплатит требуемые 130 миллионов, то все останутся в плюсе, ведь Дембеле столько и близко не стоит, за такие деньги можно купить пять Дембеле», - цитирует Хеннеса Eurosport.

Напомним, в мае 2016 года Дембеле подписал с «Боруссией» пятилетний контракт. Его трансфер из «Ренна» обошелся клубу в 15 миллионов евро. В 32 матчах бундлеслиги полузащитник забил шесть голов и сделал 12 голевых передач.