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Гарри Каспаров: Почти в каждой партии у меня случалось хотя бы одно необъяснимое затмение

Источник:  Газета.RuКомментарии

Тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров прокомментировал свое выступление на турнире по быстрым шахматам и блицу, который завершился в американском Сент-Луисе. 

- Если честно, я до сих пор не могу понять, как пришел в себя после той партии. Боюсь, этот кошмар теперь будет преследовать меня до конца жизни. Это что-то невероятное. Полагаю, даже математически будет очень непросто отыскать способы не выиграть ту позицию, не беря в расчет зевки. Но я умудрился…

Тем утром мама по телефону дала мне совет: «сыграй одну хорошую партию». Я с ней согласился. И как раз поединок с Наварой у меня прекрасно получался. Мне самому нравилось! Острый дебют, множество интересных идей, полная доминация...

Почти в каждой партии у меня случалось хотя бы одно необъяснимое затмение. Я не знаю, чем это объяснить — возрастом или еще чем-то. Может быть, богиня шахмат решила со мной таким образом поквитаться.

Турнир? Для меня это уже слишком серьезные перегрузки. Чрезвычайно высокое напряжение. Начиная с дебютной подготовки. Быть может, если исключить всю теорию, то мне такое соревнование могло быть под силу. Ведь столько всего надо помнить. У всех моих соперников было огромное преимущество — они имели практику! Наверное, если начать регулярно заниматься, можно сыграть и лучше. Но все-таки это колоссальное, невыносимое напряжение, - цитирует Каспарова «Газета.ру» со ссылкой на портал Chess-news.ru.

Также Гарри Каспаров подчеркнул, что он не намерен продолжать спортивную карьеру.


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