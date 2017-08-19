Геннадий Тимченко: Надеюсь, СКА станет трехкратным обладателем Кубка Гагарина

Президент СКА Геннадий Тимченко поделился ожиданиями от выступления армейцев в новом сезоне КХЛ.

- У нас самая высокая планка сейчас. Надеюсь, мы станем трехкратными чемпионами. Есть сильные коллективы - в частности наши коллеги армейцы из Москвы, другие клуба тоже. У нас очень сильная команда, ровный состав. Тренерский штаб доволен предсезонкой, команда в хорошей форме. Турниры показали, что мы на высоте. Мы идем правильным путем, – передает слова Тимченко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».