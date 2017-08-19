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Геннадий Тимченко: СКА – один из главных доноров для сборной России

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Президент СКА Геннадий Тимченко поделился ожиданиями от выступления армейцев на Олимпиаде в Пхенчхане в составе сборной России.

- Команда СКА - один из главных доноров сборной России, тренер сборной не даст мне соврать. Многие наши игроки готовы выступать на Олимпиаде в Пхенчхане, – передает слова Тимченко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, первый официальный матч в новом сезоне КХЛ СКА проведет 21 августа в Петербурге против ЦСКА. Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля в Пхенчхане. Олег Знарок будет возглавлять сборную России на Олимпийском турнире.

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