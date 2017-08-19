Геннадий Тимченко: Нет никаких оснований сомневаться в профессионализме Знарка

Президент СКА Геннадий Тимченко поделился ожиданиями от нового сезона.

- Знаете, у меня тоже контракт заканчивается. Я не знаю, как мы поступим с этим дальше. Посмотрим по результатам. Знарок уже показал, какой он тренер не только в СКА, но и в «Динамо», и в других клубах. Мне кажется, сомневаться в его профессионализме нет никаких основания. Мы, конечно, надеемся на победы. Самые высокие задачи стоят перед нами. Я надеюсь, есть шанс сыграть на Олимпиаде успешно, привезти достойные медали, – передает слова Тимченко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, первый официальный матч в новом сезоне КХЛ СКА проведет 21 августа в Петербурге против ЦСКА. В сезоне-2016/17 СКА во второй раз в своей истории выиграл Кубок Гагарина. Летом-2017 армейцы стали вторыми на предсезонном турнире Sochi Hockey Open, проиграв в финале по буллитам Олимпийской сборной России, и выиграли Турнир имени Пучкова в Петербурге.