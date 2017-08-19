Геннадий Тимченко: Как СКА справляется с потолком зарплат? Снижаем зарплаты

Президент СКА Геннадий Тимченко рассказал, как СКА укладывается в потолок зарплат.

- В КХЛ планируется серьезно понижать потолок зарплат. Как СКА планирует справляться с потолком зарплат?

- Боремся! (смеется)



- Каким образом?

- Снижаем зарплаты, – передает слова Тимченко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».