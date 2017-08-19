Геннадий Тимченко: Как СКА справляется с потолком зарплат? Снижаем зарплаты
Президент СКА Геннадий Тимченко рассказал, как СКА укладывается в потолок зарплат.
- В КХЛ планируется серьезно понижать потолок зарплат. Как СКА планирует справляться с потолком зарплат?
- Боремся! (смеется)
- Каким образом?
- Снижаем зарплаты, – передает слова Тимченко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, первый официальный матч в новом сезоне КХЛ СКА
проведет 21 августа в Петербурге против ЦСКА.
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