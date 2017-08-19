Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Енисей0 : 0Зенит-2
Футбол  Урал- : -ЦСКА
Футбол  Спартак- : -Локомотив
Футбол  Суонси- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Вольфсбург- : -Боруссия
Футбол  Рубин- : -Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Геннадий Тимченко: Как СКА справляется с потолком зарплат? Снижаем зарплаты

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Президент СКА Геннадий Тимченко рассказал, как СКА укладывается в потолок зарплат.

- В КХЛ планируется серьезно понижать потолок зарплат. Как СКА планирует справляться с потолком зарплат?
- Боремся! (смеется) 

- Каким образом?
- Снижаем зарплаты, – передает слова Тимченко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, первый официальный матч в новом сезоне КХЛ СКА проведет 21 августа в Петербурге против ЦСКА. В сезоне-2016/17 СКА во второй раз в своей истории выиграл Кубок Гагарина.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Геннадий Тимченко: Нет никаких оснований сомневаться в профессионализме ЗнаркаПрезидент СКА Геннадий Тимченко поделился ожиданиями от нового сезона.Геннадий Тимченко: СКА – один из главных доноров для сборной РоссииПрезидент СКА Геннадий Тимченко поделился ожиданиями от выступления армейцев на Олимпиаде в Пхенчхане в составе сборной России.Геннадий Тимченко: Надеюсь, СКА станет трехкратным обладателем Кубка ГагаринаПрезидент СКА Геннадий Тимченко поделился ожиданиями от выступления армейцев в новом сезоне КХЛ.Георгий Полтавченко: Желаю СКА защитить титул чемпиона России и обладаетлей Кубка ГагаринаГубернатор Петербурга Георгий Полтавченко поделился ожиданиями от выступления СКА в новом сезоне КХЛ.Петр Воробьев будет и.о. главного тренера СКА во время Олимпиады-2018Заместитель генерального директора СКА по подготовке резерва Петр Воробьев заменит Олега Знарка на посту главного тренера СКА на время Олимпиады 2018 года.
Хоккей
Владелец «Вегаса»: Наша цель - Кубок Стэнли через шесть лет
Футбол
Хосеп Гвардиола: Я доволен нынешним составом «Манчестер Сити»
Шахматы
Гарри Каспаров: Почти в каждой партии у меня случалось хотя бы одно необъяснимое затмение
Футбол
Президент «Баварии»: Если «Барселона» стоит за действиями Дембеле, то я не уважаю этот клуб
все новости
СКА
СКАкалендарьстатистика