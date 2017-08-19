Олег Знарок: Дацюк пашет, как молодой (видео)

Главный тренер СКА Олег Знарок рассказал о готовности к сезону нападающего Павла Дацюка и защитника Вячеслава Войнова.

- В чем этот СКА отличается от прошлогодней команды?

- Трудно сказать сейчас. Сезон начнется, тогда и смогу сказать. Команда хорошая, готова физически и психологически. С нетерпением ждем первой игры.

- Когда ожидается возвращение Войнова?

- В конце месяца.

- Дацюк насколько готов к сезону? Не собираетесь его поберечь?

- Мы его уже много берегли. Сейчас будет пахать как молодой, – передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, первый официальный матч в новом сезоне КХЛ СКА проведет 21 августа в Петербурге против ЦСКА. Дацюк и Войнов из-за травм пропустили плей-офф КХЛ-2017, в котором СКА стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.