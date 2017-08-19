Олег Знарок: Зарипов? Человек ничего не принимал
Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал ситуацию с дисквалификацией за допинг нападающего Даниса Зарипова.- Как восприняли историю с Зариповым?
- Негативно, конечно. Человек ничего не употреблял. Что вы хотите от меня услышать? Я сочувствую ему. Мы на всех рассчитываем., – передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, допинг проба Зарипова в сезоне-2016/17 дала положительный результат. «Ак Барс», в который нападающий перешел летом 2017-го рассторг с ним контракт.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически