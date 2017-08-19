Олег Знарок: Зарипов? Человек ничего не принимал

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал ситуацию с дисквалификацией за допинг нападающего Даниса Зарипова.

- Как восприняли историю с Зариповым?



- Негативно, конечно. Человек ничего не употреблял. Что вы хотите от меня услышать? Я сочувствую ему. Мы на всех рассчитываем.

, – передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, допинг проба Зарипова в сезоне-2016/17 дала положительный результат. «Ак Барс», в который нападающий перешел летом 2017-го рассторг с ним контракт.