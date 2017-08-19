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Хосеп Гвардиола: Я доволен нынешним составом «Манчестер Сити»

Источник:  Газета.RuКомментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола доволен трансферной политикой руководства «горожан».

- Мы стараемся построить более сильную команду. Посмотрим. Если нам придется остаться с теми же игроками, которые есть у «Сити» прямо сейчас, мы все равно будем счастливы. Если же кто-то придет, мы тоже будем счастливы. Доволен нынешним составом команды.

Я знаю, насколько хорошо работает клуб с тех пор, как я приехал сюда. Мы стараемся изо всех сил, иногда приобрести нужного новичка получается, иногда — нет. В начале каждого сезона я разговариваю с руководством клуба, со спортивным директором, с игроками. У каждого свои мнения, и после этого мы решаем, какой из вариантов будет наилучшим, - цитирует Гвардиолу «Газета.ру» со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, в чемпионате Англии-2016/17 команда Хосепа Гвардиолы заняла третье место.

В первом матче нового английского первенства «Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» со счетом 2:0.

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