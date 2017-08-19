Владелец «Вегаса»: Наша цель - Кубок Стэнли через шесть лет

Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Билл Фоли рассказал о целях команды.



- Наверное, мне бы больше понравилось, если бы мы собрали более сильную команду на раннем этапе. Но я уважаю план Джорджа Макфи — постройка команды через драфт и сбор пиков. Мы могли бы в первые два года выигрывать около 50% матчей, но не попасть в плей-офф или попасть, но в долгосрочной перспективе не были бы конкурентоспособны. Джордж действует по-другому.

При этом моя цель не изменилась, и он знает об этом. Плей-офф за три года и Кубок Стэнли — за шесть. Такова моя цель. Я считаю, что если поставить цель, говорить о ней, встроить ее в образ мыслей других людей, то все достижимо», — цитирует бизнесмена официальный сайт лиги.



Напомним, предстоящий сезон-2017/18 станет для «Вегаса» дебютным в НХЛ.